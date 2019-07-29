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سوق العمل بشكله الجديد.. عبَر مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «قوى»
قبل أشهر قليلة أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة «قوى»؛ لتكون الواجهة الإلكترونية الجديدة لسوق العمل السعودي وللخدمات والمعاملات الإلكترونية الخاصة بقطاع العمل.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة أكبر من مجرد منصة إلكترونية لإتمام وأتمتة الخدمات، بل هي إعادة نظر في الأنظمة والتشريعات والإجراءات في سوق العمل السعودي؛ كي تتناسب وطبيعة السوق المتطورة واحتياجات المستفيدين وذلك سعيًا من قوى والوزارة لتحقيق سوق عمل متكامل قويّ من شأنه أن يكون ركنًا أساسيًا في ازدهار اقتصاد الوطن وتحقيق رؤيته.
وإن من أهداف المنصة تحقيق الشفافية في سوق العمل بجميع أطرافه؛ حيث تقدِّم المنصة خدماتها لكل القطاعات في السوق (الأفراد – الأعمال – الحكومي)؛ وذلك لرفع كفاءة جميع القطاعات؛ مما يسهم في إيجاد بيئة عمل جذابة وجاذبة للمستثمرين.
وبيّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن رؤية 2030 تنص على أن القطاع الخاص هو المحرك والمنفذ الأول للرؤية ولذلك سعيًا من الوزارة لتحقيق الرؤية؛ حيث عملت في منصة «قوى» على إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات؛ ما يزيد من جودتها ويخلق فرصًا استثمارية للقطاع الخاص.
وحرصت الوزارة على تطوير آليات تدعم وترفع نسب التوطين في الشركات بالموازاة مع تسهيل إجراءات الخدمات وذلك تلبية لاحتياجات السوق. وعند إنشاء المنصة تم تطويرها على أن تكون مساعدة لأصحاب المنشآت في إدارة منشآتهم وتوفير بيانات دقيقة تؤثر في صناعة واتخاذ القرارات التي تطور منشآتهم وترفع كفاءتها وتتأكد من التزاماتها بقوانين العمل.
تهدف الوزارة من خلال منصة «قوى» لعمل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي من شأنها رفع كفاءة جميع قطاعات سوق العمل السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير الراجحي: «الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لأن رؤية المملكة ٢٠٣٠ أكدت وحددت أن القطاع الخاص هو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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