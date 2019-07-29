السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يعزي والد الشهيد "عسيري " وأسرته



جيزان 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته إلى والد الشهيد الجندي يحيى بن هادي عسيري - رحمه الله - وذويه أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران دفاعا عن دينه ووطنه.

وقال سموه في برقية عزاء ، لوالد الشهيد وأسرته: "في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدّمه ابنكم الشهيد الجندي يحيى بن هادي عسيري -رحمه الله- من دور مهم في ردع وردّ كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة ؛ فإننا نعرب لكم عن أحرّ تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد ابنكم ؛ سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد ، بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان".

من جهتهم عبّر والد الشهيد العسيري وذووه ، عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم ، معبرين عن فخرهم باستشهاد ابنهم دفاعا عن الدين والوطن في ميدان العز والكرامة ؛ داعين الله تعالى أن يحفظ وطننا وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

// انتهى //

13:53ت م

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