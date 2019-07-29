السعودية اليوم / جمعية النَّحَّالين التعاونية بالباحة تدعو نَحَّالي المنطقة لحضور اجتماع تحديد أودية النحل البلدي والمستورد



الباحة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

دعت جمعية النحالين التعاونية بالباحة ، جميع النحالين في المنطقة لحضور الاجتماع الخاص بتحديد أودية النحل البلدي وأودية النحل المستورد، وذلك مساء يوم الأحد الثالث من ذي الحجة ، بعد صلاة المغرب مباشرة بمقر مهرجان العسل الدولي الثاني عشر في متنزه رغدان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة النحالين لجدول تقسيم الأودية بين النحل البلدي والنحل المستورد الذي يراجع سنويا بحضور عدد غفير من النحالين المهتمين في المنطقة وبعض النحالين من خارج المنطقة الذين يستفيدون من أودية الباحة.

وبين أن جمعية النحالين التعاونية بالباحة بدأت في تطبيق فكرة تقسيم الأودية منذ عدة سنوات، وهي الجمعية الوحيدة التي أخذت على عاتقها هذا الإجراء ، مشيراً إلى أن تخصيص الأودية حَدّ من الإشكاليات التي تحصل بين ملاك النحل البلدي وملاك النحل المستورد بنسبة تزيد عن تسعين بالمئة.

وأضاف أن آلية الاجتماع سيتضمن نقاشًا مفتوحًا بين الحضور يكون فيه مناقشة أي تعديلات على التقسيم القديم، وأن القرار يكون بالتصويت ويعتمد قرار الأغلبية، ومن المتعارف علية أن الأولوية للنحل البلدي إذا كان متواجدًا بشكل دائم خاصة في بعض القرى وبعض الأودية القريبة من القرى.

وأفاد الخازم أن حدوث بعض المشكلات تحدث نتيجة للممارسات الخاطئة من بعض أصحاب النحل لا سيما الحديثون على تربية النحل المستورد حيث يكون تسكين الطرود الجديدة أثناء موسم الإنتاج والتسكين في مكان آخر ويكون إحضار النحل وهو جائع إلى مكان تواجد النحل الذي بدأ في الإنتاج مما يسبب ما يسمى بالسرقة التي تحدث من النحل الجائع على الخلايا التي فيها عسل مما يؤدي إلى ضعف أو فقد في الخلايا والمناحل التي تتعرض للسرقة.

واختتم الخازم حديثه قائلا : أنه تم التنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة ليحضر المختصون ومديرو الفروع وليدعو النحالين المسجلين لديهم ، مقدما شكره وتقديره لمقام إمارة منطقة الباحة على دعمهم وتوجيهم للجهات ذات العلاقة لاعتماد جدول التقسيم وتطبيق ما جاء فيه.

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13:44ت م

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