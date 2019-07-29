

الجزائر 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

ضربت موجة حر شديدة وصلت إلى 48 درجة مئوية، ثلاث محافظات جنوب الجزائر.

وأوضح الديوان الوطني للأرصاد الجزائرية في بيان له اليوم، أن الموجة ضربت محافظات تمنراست، وأدرار، و ورقلة .

يذكر أن الجزائر تشهد منذ أربعة أيام حرائق في الغابات الكبيرة أتلفت عشرات الهكتارات من الأشجار في عدد من المدن، كما أدت أيضًا إلى انقطاع التيار الكهربائي.

// انتهى //

13:44ت م

0086





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موجة حر شديدة تضرب جنوب الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.