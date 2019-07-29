السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد قوة طريف



عرعر 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد قوة طريف اللواء ذايب بن مسلط العتيبي, بمناسبة تعيينه قائداً للقوة .

وتمنى سموه له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة طريف ولجميع زملائه أفراد القوة، مشيداً بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير

من جهته, عبر اللواء العتيبي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.

// انتهى //

13:40ت م

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عرعر 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, قائد قوة طريف اللواء ذايب بن مسلط العتيبي, بمناسبة تعيينه قائداً للقوة .وتمنى سموه له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة طريف ولجميع زملائه أفراد القوة، مشيداً بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.من جهته, عبر اللواء العتيبي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.// انتهى //13:40ت م0085

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