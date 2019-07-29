حج / الهيئة العامة للرياضة تشارك بمركز تطوعي لخدمة ضيوف الرحمن



الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

تشارك الهيئة العامة للرياضة ممثلة بوكالة شؤون الشباب في موسم الحج لهذا العام، بمركز تطوعي لخدمة ضيوف الرحمن بمشعر منى بمشاركة 160 جوالاً و 20 قائداً كشفياً من أنحاء المملكة.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للرياضة ضمن قطاعات الدولة المشاركة في خدمة حجاج بيت الله لتسهيل أداء الحجاج فريضتَهم بكل يسر وطمأنينة، تماشياً مع توجيهات وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لتقديم الخِدْمات وتسخير الإمكانات لضيوف الرحمن .

ويقدم المركز الكشفي التطوعي العديد من الخِدْماتِ للحجاج في عامه الـ 44، بمتابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة ، منها استقبال الحجاج التائهين وإرشادهم، وتقديم السقاية والرعاية الصحية الأولية للحالات الطارئة، فضلًا عن مراكز خدمة حجاج البر والبحر بمحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، ومنطقة القصيم، ومنطقة الجوف، ومحافظة الأحساء، بإجمالي 120 جوالاً وبواقع 20 جوالاً لكل مركز .

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13:36ت م

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