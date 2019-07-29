

الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

قدّم سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين بامخرمة باسمه ونيابة عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما قدم التعازي لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ولجميع أبناء الفقيد وأفراد الأسرة المالكة كافة، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

// انتهى //

13:35ت م

0082



الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسقدّم سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين بامخرمة باسمه ونيابة عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.كما قدم التعازي لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ولجميع أبناء الفقيد وأفراد الأسرة المالكة كافة، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.// انتهى //13:35ت م0082

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة يعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.