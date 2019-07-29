السعودية اليوم / قائد البحرية السلطانية العمانية يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية



مسقط 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

التقى قائد البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي بمكتبه اليوم، قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية. الفريق جميس مالاوي الذي يزور سلطنة عمان حالياً.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القوات البحرية في البلدين.

// انتهى //

13:33ت م

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