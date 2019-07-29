السعودية اليوم / لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش غدًا بالقاهرة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة



القاهرة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها 46 غداً بالجامعة العربية برئاسة أسامة سليمان الذويخ، وبمشاركة رؤساء ادارات ومسؤولي حقوق الإنسان بالدول العربية.

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، في تصريح له اليوم إن الاجتماع سيبحث ولمدة ثلاثة أيام عدة مواضيع معروضة على جدول أعمال اللجنة منها الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، ودراسة الخطط المرحلية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.

وأشار الذويخ إلى أن هذا الاجتماع بعد إقرار اللجنة في دورتها السابقة للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وإقرار الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

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13:27ت م

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