السعودية اليوم / شيخ الأزهر يعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز



القاهرة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

قدّم فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

كما قدم تعازيه لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

// انتهى //

13:24ت م

0074



القاهرة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسقدّم فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- ، والشعب السعودي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله.كما قدم تعازيه لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //13:24ت م0074

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