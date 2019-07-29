السعودية | وصول 10.84.762 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:17 مساءً, 29 يوليو 2019 م المناطق - الرياض بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس ( 1.084.762 ) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ ( 1.020.562 ) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر ( 53.842 ) حاجًا , وعبر البحر ( 10.358 ) حاجًا، وذلك ( 106.603 ) حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 11% ) تقريباً.

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