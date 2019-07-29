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22 فرقة تكافح الجراد الصحراوي بالباحة

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2019-07-29

22 فرقة تكافح الجراد الصحراوي بالباحة

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في منطقة الباحة ما زالت مستمرة خلال شهر يوليو، بهدف القضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها.
وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات وتخصيص رقم “واتساب” (0553398161)؛ لتلقِّي البلاغات مع بداية ظهور الدبا، مشيرةً إلى أنها تلقت خلال الفترة الماضية ٧٧٦ بلاغاً، منها ٤٢٦ بلاغاً عن طريق “الواتساب” و ٣٥٠ بلاغاً من خلال الاتصالات الهاتفية.
وأكدت “البيئة” أنه تم التعامل مع الحالة من خلال ٢٢ فرقة رش، منها ١١ فرقة تابعة لوقاية المزروعات بفرع الوزارة بالباحة، و ١١ فرقة مساندة من مركز مكافحة الجراد، توزعت على عدد من المحافظات والمراكز التي ظهرت بها الإصابات، وهي: العقيق، القرى، المندق، المخواة، غامد الزناد، قلوة، الحجرة، بلجرشي، بني حسن.
وبينت أن فرق الاستكشاف قامت بدءًا من تاريخ تسجيل أول إصابة في ١٥ يونيو، بمسح ٣٤ ألف هكتار، ومعالجة ١٦ ألف هكتار، استُخدم فيها قرابة 5 آلاف لتر من المبيدات المناسبة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل تنفيذ خطة الموسم الصيفي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو الجراد ونشاطه والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.





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