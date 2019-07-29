عصابة انتحال صفة الأمن وسلب المارة في قبضة شرطة الرياض

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة، مكونة من مواطن ومقيمين اثنين، حيث امتهنوا سلب المارة من المقيمين والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين، مواطن ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك لضلوعهم بارتكاب حادثة سلب مقيمَين اثنين بحي منفوحة وسط العاصمة الرياض، وذلك بانتحال الأول صفة رجل أمن واستيقاف المجني عليهما، وتمكين رفيقيه من سلب مبلغ مائة وتسعين ألف ريال عائدة لمحل تموينات غذائية يعملان به.

وقد ضُبِط بحوزة المتهمين مبلغ مالي تجاوز (٦٨.٠٠٠) ريال وسبيكة ذهبية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم, حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.