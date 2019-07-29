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طريقة تقديم دعوة عمالية ضد صاحب العمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، طريقة تقديم دعوة عمالية ضد صاحب العمل.
جاء ذلك رداً على استفسار وجهه أحد المغردين عبر حساب التواصل العدلي، حيث قال: “أريد أن أتقدم بدعوة عمالية ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقاتي.. فما الطريقة؟”.
ورد التواصل العدلي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بقوله: “يجب أن تتقدم لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه؛ وذلك لمحاولة التسوية ودياً خلال ٢١ يوماً، وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية”.
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