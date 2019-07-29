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أبل تحقق رغبة جمهورها في هواتف أيفون 2020
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
أكدت شركة أبل الأمريكية العملاقة أنها ستفي بعهدها الذي قطعته على نفسها بشأن النسخ المقبلة من هواتفها الذكية الشهيرة أيفون.
وأوضحت الشركة الأمريكية العملاقة، والتي تعمل حالياً على إصدار دفعة جديدة من موديلاتها المتطورة، أن هواتفها الخاصة بعام 2020، سيتم دعمها بتقنيات الجيل الخامس الأكثر تطورًا.
وقالت تقارير إعلامية متخصصة في الشؤون التقنية، إن أبل تعمل بشكل مستمر من أجل الوفاء بهذا العهد، والذي قد يكون بمثابة استباق للعديد من الشركات المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية، وعلى رأسها سامسونج وهواوي.
وأعلن عدد من الشركات الصينية التي تعمل بأنظمة أندرويد عزمها إنتاج موديلات هواتف تعمل بنفس التقنية المتطورة، وهو من المتوقع أن يتم عرضه بسعر أقل مما تعلنه شركة أبل العملاقة.
ومن المقرر أن تكشف أبل عن النسخ الثلاث الجديدة من هواتفها الذكية خلال شهرين، وذلك تمهيدًا لطرحها في الأسواق العالمية بصفة رسمية مع نهاية العام الجاري.
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