إجراء اختبار قدرات قياس القدرات العامة 1440 هجريًا لطلاب الثانوية العامة عبر موقع qiyas.sa

بدأ تسجيل اختبار قدرات قياس القدرات العامة وذلك بالنسبة للطلاب في مرحلة الثانوية العامة، وهذا بعدما أصبح هذا الاختبار شيء أساسي بالنسبة لجميع الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات خلال الفترة المقبلة، حيث تشترط الجامعات بأن يكون الطالب قد اجتاز اختبار قدرات قياس القدرات العامة من أجل أن يتم ترشيحه لإحد المقاعد في الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 1440-1441 هجريًا.

ويذكر بأن الموعد المحدد لإجراء اختبار قدرات قياس القدرات العامة سيكون اليوم الأثنين الموافق 29 يوليو الجاري، والموافق 26 من شهر ذي القعدة لسنة 1440 هجريًا، على أن يتم فتح باب القبول والتسجيل للإمتحان الورقي خلال الساعات القليلة المقبلة على أقصى تقدير.

التسجيل في قدرات قياس القدرات العامة 1440

سيبدأ التسجيل في اختبار قدرات قياس القدرات العامة للمرحلة الأولى بنات من صباح اليوم الأثنين الموافق 29 يوليو الجاري و26 من شهر ذي القعدة، وهذا بالنسبة لمرحلة التسجيل المبكر، في حين ستكون مرحلة الاختبارات في شهر أكتوبر المقبل، وهذا في الوقت الذي سيبدا فيه التسجيل للمرحلة الأولى ذكور من صباح اليوم كذلك، على أن يكون الاختبارات في يوم 28 فبراير المقبل.

ويذكر بأن اختبار قياس القدرات العامة، هو اختبار يعمل على قياس القدرات الخاصة للطلاب، وعلى وجه التحديد القدرات الاستدلالية وكذلك القدرة التحليلية للطالب وتجري هذه الاختبارات بمعرفة وإشراف المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية.

Advertisements

طريقة إجراء اختبار قياس القدرات العامة 1440

يتم عمل اختبار قياس القدرات العامة عبر المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية على أن تكون الاختبارات من عدة جوانب، وهي:

قياس قدرة الطالب على إدارك العلاقة المنطقية وكذلك حل المسائل المبنية على المفاهيم الرياضية العامة

قياس قدرات الطالب على الاستنتاج

قياس قدرات الطالب على فهم بعض المعادلات الرياضية

بيان هام من مركز قياس حول اختبار القدرات العامة 1440

وأشار المركز الوطني للقياس والتقويم، بأن إجراء اختبارات قياس القدرات العامة لهذا العام سيكون حسب المتعارف عليه دومًا دون أي تغير يذكر عن السنوات الماضية، وعلى الطلاب الراغبين في دخول اختبار قياس القدرات العامة، الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز قياس على شبكة الإنترنت من خلال هذا الرابط “من هنا“، وبعد ذلك تسجيل الدخول وتسجيل البيانات في الفترة الزمنية المحددة.