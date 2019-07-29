المملكة تعلن عن البدء في توطين عدد من المهن وقصرها على المواطنين السعوديين فقط

مع القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة المملكة بشأن سعودة عدد من الوظائف في عدة قطاعات، ولقد تم التنفيذ بالفعل في سعودة الوظائف في عدة مجالات، وفي هذه الأيام جاء قطاع السياحة ليدخل في نفس القرار بسعودة العديد من الوظائف داخله، ولقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لسعودة عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في القطاع السياحي مع نهاية العام الحالي.

ويطبق قرار السعودة في قطاع السياحة ليشمل الفنادق ( ثلاث نجوم – المنتجعات – الشقق الفندقية – الفلل الفندقية ذات “4 نجوم ” فأعلى).

قرارات جديدة للتوطين في المملكة

ويتم تطبيق قرار السعودة بدأ من أول شهر 5 للعام الهجري القادم آي من 1/ 5/1441هـ للمهن التشغيلية والتخصصية ويكون سعودة الوظائف للمشرفين ومساعدي المدراء بدأ من

1/11/1441 هــ وللمدراء يكون من 1/5/1441 هـــ

ويطبق قرار السعودة في القطاع السياحي على 3 مسارات هي :

· يقتصر العمل بمجال السياحة علي المواطنين السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في مجموعة من الإدارات التابعة.

· يأتي تطبيق القرار علي الوحدات الفرعية وهي “الحجوزات والمشتريات والتسويق والمكاتب الأمامية”.

· يستثني من قرار السعودة في قطاع السياحة كلآ من (حامل الحقائب – عامل صف السيارات – السائق – البواب).

المهن المحددة لعمل السعوديين والسعوديات بها فقط هي :

· نائب مدير فندق.

· مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات.

· مدير إدارة.

· مساعد مدير إدارة المبيعات.

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· مندوب إداري.

· ممثل المبيعات.

· مشرف النادي الصحي ومشرف خدمات عامة في فندق.

· كاتب استلام بضائع ومستلم طلبات خدمة الغرف.

· مضيف مطعم أو مقهى.

· كاتب استعلامات سياحية.

· سكرتير تنفيذي وكاتب إداري عام.

· موظف إداري ومنسق إدارة.

· تطبيق نسبة توطين 70% في مهن مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات.

· توظيف مالا يقل عن موظف واحد في مهن (مشرف أغذية ومشروبات ومشرف خدمة الغرف ومشرف قسم الحفلات ومشرف مغسلة.

· في حالة مخالفة آي منشأة لقرار حكومة المملكة يوقع عليها العقوبة المحددة وهي مذكورة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.