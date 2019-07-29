، "فلكية جدة":  ظهور "أندروميدا" أكبر من القمر .. مجرد شائعة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن هناك معلومات غير صحيحة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أنه في هذا الصيف وعند منتصف الليل ستكون مجرة أندروميدا مشرقة مرئية للعين المجردة، وأن قطرها سيكون أكبر من البدر، في ظاهرة كونية فريدة من نوعها حدثت آخر مرة قبل 150 مليون سنة.
وقال "أبو زاهرة": الصحيح أن مجرة أندروميدا لن تكون كبيرة وساطعة مثل الصورة التي يتم تداولها، ولكن يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الليالي الخالية من وجود القمر في قبة السماء عند رصدها كموقع مظلم جداً بعيداً عن أضواء المدن، حيث تبدو كلطخة ضبابية كبيرة خافتة وباهتة، وذلك دون الحاجة إلى أجهزة رصد، كما فعل الراصدون القدماء للسماء.
وأضاف: مجرة أندروميدا هي أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، حسب المقاييس الكونية، ولكنها بعيدة جداً بعكس ما قد يعتقد البعض عند رؤيتها بالعين المجردة.
وأردف: إذا قررت أن تخوض تجربة رؤية مجرة أندروميدا فعليك أن تعرف موقع المجرة وتبحث عن موقع بعيد عن أضواء مدينتك، وأن تكون السماء صافية، وبمجرد العثور على المجرة بالعين المجردة أو من خلال المنظار الثنائي، يُفضل بعد ذلك استخدام التليسكوب لرؤية مزيدٍ من تفاصيل مجرة أندروميدا، فالمنظر سيكون في غاية الجمال.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 12:56 PM
"أبو زاهرة": المجرة ستبدو كلطخة ضبابية كبيرة خافتة وباهتة
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن هناك معلومات غير صحيحة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أنه في هذا الصيف وعند منتصف الليل ستكون مجرة أندروميدا مشرقة مرئية للعين المجردة، وأن قطرها سيكون أكبر من البدر، في ظاهرة كونية فريدة من نوعها حدثت آخر مرة قبل 150 مليون سنة.
وقال "أبو زاهرة": الصحيح أن مجرة أندروميدا لن تكون كبيرة وساطعة مثل الصورة التي يتم تداولها، ولكن يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الليالي الخالية من وجود القمر في قبة السماء عند رصدها كموقع مظلم جداً بعيداً عن أضواء المدن، حيث تبدو كلطخة ضبابية كبيرة خافتة وباهتة، وذلك دون الحاجة إلى أجهزة رصد، كما فعل الراصدون القدماء للسماء.
وأضاف: مجرة أندروميدا هي أقرب مجرة حلزونية كبيرة إلى مجرتنا درب التبانة، حسب المقاييس الكونية، ولكنها بعيدة جداً بعكس ما قد يعتقد البعض عند رؤيتها بالعين المجردة.
وأردف: إذا قررت أن تخوض تجربة رؤية مجرة أندروميدا فعليك أن تعرف موقع المجرة وتبحث عن موقع بعيد عن أضواء مدينتك، وأن تكون السماء صافية، وبمجرد العثور على المجرة بالعين المجردة أو من خلال المنظار الثنائي، يُفضل بعد ذلك استخدام التليسكوب لرؤية مزيدٍ من تفاصيل مجرة أندروميدا، فالمنظر سيكون في غاية الجمال.
، "فلكية جدة": ظهور "أندروميدا" أكبر من القمر .. مجرد شائعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فلكية جدة": ظهور "أندروميدا" أكبر من القمر .. مجرد شائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.