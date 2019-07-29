، القبض على 3 متهمين في حادثة سلب وانتحال صفة رجل أمن بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - متحدث شرطة العاصمة: جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين؛ مواطن ومقيميْن من الجنسيتيْن الهندية والباكستانية، تراوح أعمارهم بين العقديْن الثالث والرابع، وذلك لضلوعهم في ارتكاب حادثة سلب مقيمَين اثنيْن بحي منفوحة- وسط العاصمة الرياض، وذلك بانتحال الأول صفة رجل أمن، واستيقاف المجني عليهما، وتمكين رفيقيه من سلب مبلغ 190 ألف ريال عائدة إلى محل تموينات غذائية يعملان به.

وضُبِط بحوزة المتهمين مبلغ مالي تجاوز 68 ألف ريال وسبيكة ذهبية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم, حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.