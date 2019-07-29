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جهّزت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات الموجودة عند مداخل مكة المكرمة ومقرات الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام١٤٤٠هـ، كما أنهت أعمال تشغيل وصيانة المقرات ونظافة دورات المياه العامة بالمواقف.
جاء ذلك ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة مداخل العاصمة المقدسة استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.
وذكرمدير إدارة المرافق بالأمانة المهندس سعيد سمسم أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات تبلغ 50 ألف مركبة، مشيراً إلى الانتهاء من تجهيز مواقع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج، والبالغ عددها 15 دائرةً حكومية، إضافةً إلى تجهيز صالات انتظار الحجيج ومجمعات دورات المياه الموجودة بالمواقف.
وقال "سمسم": إدراة المرافق بأمانة العاصمة المقدسة تقوم بالإشراف على مواقف حجز السيارات من خلال أحد العقود المبرمة للقيام بأعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة التي تشمل جميع المواقف المنتشرة على مداخل مكة المكرمة.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 12:47 PM
ضمن استعدادات الأمانة لاستقبال ضيوف الرحمناكتمال تهيئة مواقف حجز السيارات عند مداخل مكة
جهّزت أمانة العاصمة المقدسة مواقف حجز السيارات الموجودة عند مداخل مكة المكرمة ومقرات الجهات الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام١٤٤٠هـ، كما أنهت أعمال تشغيل وصيانة المقرات ونظافة دورات المياه العامة بالمواقف.
جاء ذلك ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة مداخل العاصمة المقدسة استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.
وذكرمدير إدارة المرافق بالأمانة المهندس سعيد سمسم أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات تبلغ 50 ألف مركبة، مشيراً إلى الانتهاء من تجهيز مواقع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم الحج، والبالغ عددها 15 دائرةً حكومية، إضافةً إلى تجهيز صالات انتظار الحجيج ومجمعات دورات المياه الموجودة بالمواقف.
وقال "سمسم": إدراة المرافق بأمانة العاصمة المقدسة تقوم بالإشراف على مواقف حجز السيارات من خلال أحد العقود المبرمة للقيام بأعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة التي تشمل جميع المواقف المنتشرة على مداخل مكة المكرمة.
، اكتمال تهيئة مواقف حجز السيارات عند مداخل مكة ،
المصدر : الخليج 365
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