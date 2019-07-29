حج / رئيس مكتب شؤون حجاج نيجيريا بالمدينة المنورة ينوّه بالمشروعات التطويرية بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج نيجيريا بالمدينة المنورة أحمد مايجاري، بالخدمات التي لقيها حجاج بلاده في المدينة المنورة منذ وصول أولى رحلاتهم للمدينة المنورة, منوهاً بما هيئ للحجاج والزائرين من خدمات في مجالات النقل والإسكان والإعاشة.

وأفاد مايجاري في حديث لوكالة الأنباء

وأعرب رئيس مكتب شؤون حجاج نيجيريا بالمدينة المنورة عن سعادته بما شاهده من مشروعات تطويرية في المسجد النبوي, تهدف إلى استيعاب وخدمة أعداداً متزايدة من المسلمين من كل دول العالم, سائلاً الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً, وأن يتقبل من الحجاج مناسكهم.

// انتهى //

12:20ت م

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المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأشاد رئيس مكتب شؤون حجاج نيجيريا بالمدينة المنورة أحمد مايجاري، بالخدمات التي لقيها حجاج بلاده في المدينة المنورة منذ وصول أولى رحلاتهم للمدينة المنورة, منوهاً بما هيئ للحجاج والزائرين من خدمات في مجالات النقل والإسكان والإعاشة.وأفاد مايجاري في حديث لوكالة الأنباء السعودية أن 75 ألف حاج نيجيري سيؤدون فريضة الحج هذا العام, مبيناً أن 40 ألفاً من حجاج بلاده وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج عبر رحلات جوية تتابع وصولها منذ العاشر من شهر يوليو الجاري, لافتاً إلى أن رحلات عودة حجاج بلاده ستتواصل خلال موسم ما بعد الحج بدءاً من الـ 18 من شهر أغسطس المقبل.وأعرب رئيس مكتب شؤون حجاج نيجيريا بالمدينة المنورة عن سعادته بما شاهده من مشروعات تطويرية في المسجد النبوي, تهدف إلى استيعاب وخدمة أعداداً متزايدة من المسلمين من كل دول العالم, سائلاً الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً, وأن يتقبل من الحجاج مناسكهم.// انتهى //12:20ت م0054

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