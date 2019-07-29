السعودية اليوم / "التقاعد" تشارك في الاجتماع التنسيقي الثاني لأجهزة التقاعد بدول الخليج في الكويت



الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

تشارك المؤسسة العامة للتقاعد بعد غدٍ في الاجتماع التنسيقي الثاني لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج العربية، الذي سيقام بدولة الكويت الشقيقة .

أوضح مدير عام الإدارة العامة للمشتركين عبدالله بن محمد الباحوث، رئيس الوفد أن الإجتماع يأتي لمناقشة آخر المستجدات بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء في المجلس والعوائق التي تواجه تطبيقه.

يذكر أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون بشقيه المدني والعسكري يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس مما يسهم وبشكل فاعل في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس.

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12:19ت م

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