

نجران 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

أعلنت أمانة منطقة نجران البدء في تنفيذ مشروع حديقة الملك عبدالعزيز، بمساحة 43 ألف و500 متر مربع، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 5,059,278 ريالاً.

وأوضح أمين نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة الرامية لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير وإنشاء الحدائق العامة والساحات البلدية ومشروعات التجميل التي تمثل لوحات طبيعية تسهم في التوزان البيئي وتدعم قطاع الترفيه.

من جانبه أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن مشروع حديقة الملك عبدالعزيز، يحتوي على مجسم للبراق ومشايات من الخرسانة المطبوعة ومظلات وألعاب أطفال وملاعب وأعمدة إنارة ديكورية، إضافةً إلى المسطحات الخضراء وأشجار النخيل.

// انتهى //

12:13ت م

0051





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة نجران تبدأ تنفيذ مشروع حديقة الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.