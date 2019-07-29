السعودية اليوم / محاضرتان في مدينة السيح غداً



السيح 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

يقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غداً، محاضرتين بمدينة السيح تحت عنوان " الأمن .. أسبابه وثمراته "، يلقيها الشيخ أحمد بن ماجد الحربي، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع الحسن بن علي بحي الخالدية، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع عاصم بن ثابت بحي الخزامى.

وتأتي المحاضرتان ضمن البرنامج التوعوي الذي ينظمه المركز تحت عنوان " الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة " الذي تقام فعالياته خلال إجازة الصيف في عدد من الجوامع والمساجد

بمدينة السيح.

// انتهى //

11:59ت م

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