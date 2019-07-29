السعودية اليوم / ثلاث ندوات لبرنامج التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة لمنسوبي القطاعات العسكرية بجازان



جازان 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

أصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، تقريراً خاصاً عن برنامج "التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة لمنسوبي القطاعات العسكرية"، الذي نظمه الفرع خلال شهر شوال الماضي، بمشاركة عدد من دعاة الفرع الرسميين، ومشائخ وطلاب العلم بالمنطقة.

وقد تضمن البرنامج ثلاث ندوات موجهة للمنسقين والعاملين بشعبة التوجيه المعنوي والفكري، وأئمة وخطباء مساجد وجوامع القطاعات العسكرية بمنطقة جازان، استفاد منها 81 مشاركاً.

كما شارك في البرنامج 7 جهات عسكرية هي: قوة جازان، وحرس الحدود، والشرطة، والجوازات، والدوريات الأمنية، أمن المنشآت، المرور.

ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج لتعزيز الأمن الفكري والمواطنة، والتحذير من الجماعات المنحرفة، ومسؤولية رجال الأمن في تحقيق الأمن الفكري وحفظ أمن الوطن, إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة للبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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11:39ت م

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