السعودية اليوم / مؤتمر عسير الطبي يواصل جلساته ويناقش رعاية ذوي الأمراض المستعصية



أبها 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

واصل مؤتمر عسير الصحي الثالث جلساته وورشه أمس بأبها، متناولاً عدداً من المحاور والتخصصات الصحية من أهمها ،العظام، علم الأعصاب، العناية المركزة، الصيدلة، الأمراض الجلدية، طب النساء والولادة، من خلال أوراق علمية وورش قدمها عدد من المتخصصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها.

وخلال المؤتمر الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير، قدمت الدكتورة دينا الجاوي من مستشفى الملك فيصل التخصصي، ورشة علمية حول طرق العناية بذوي الأمراض المستعصية في المراحل الأخيرة تحت اختصاص "الرعاية التلطفية"، تناولت خلالها التعريف بالتخصص وأهميته، إضافةً إلى آليات علاج الألم الشامل (النفسي، الجسدي، الاجتماعي).

وأشارت الجاوي إلى أن الورشة تهدف بشكل عام إلى توعية الكادر الصحي بضرورة وجود تخصص الرعاية التلطفية في مختلف المجالات الصحية، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع ذوي الأمراض المزمنة والمستعصية وفق التخصص.

يشار إلى أن المؤتمر شهد إقبالاً كبيراً من الممارسين الصحيين والمهتمين بمجالات الصحة وتطوراتها من داخل منطقة عسير وخارجها.

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11:38ت م

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