ثقافي / " دروس من آيات الحج " محاضرة بتعاوني الدوادمي غداً



الدوادمي 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الدوادمي غداً، محاضرة بعنوان " دروس من آيات الحج " يلقيها محمد بن علي العيد، بعد صلاة المغرب في الجامع الكبير بالمحافظة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود المكتب الدعوية لهذا العام.

// انتهى //

11:34ت م

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