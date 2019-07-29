حج / خِدْمات ميدانية مميزة يقدمها كشافة المدينة المنورة لآلاف الحجاج



المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

يقدم أفراد الجوالة والكشافة بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة، الذي تنفذه جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني، أن الجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي يؤدون مهامهم الإرشادية بفاعلية كبيرة من خلال إيصال آلاف الحجاج إلى دور سكناهم وإرشاد التائهين، فضلاً عن تقديم مجموعة من الخِدْمات التطوعية الأخرى لضيوف الرحمن وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن طرق إرشاد الحجاج من الكشافين تتعدد إما بالإرشاد بالتوجيه، أو بالإيصال لمقرات السكن بتوجيه قادة الكشافة الميدانيين بمواقع الخدمة.

وأفاد الجهني أن جميع المشاركين في المعسكر يقومون بإصدار إحصائية متكاملة نهاية كل يوم لجميع الخِدْمات التي يقدّمها أفراد الكشافة والجوالة متضمنة أعداد الحجاج الذين تم تقديم كامل الخدمة لهم ويشمل ذلك إرشاد التائهين من كبار السن والأطفال وخِدْماتهم بالمراكز الصحية والمستشفيات وتوزيع الكتيبات التوعوية، وكذلك خدمة التوصيل للحجاج من كبار السن بالعربات المدفوعة باليدين وعربات القولف إلى جانب تنظيم حركة سير العابرين والمشاة من المسجد النبوي وإليه من الحجاج، ويشمل ذلك الجولات التفتيشية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة.

// انتهى //

11:32ت م

0039



المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسيقدم أفراد الجوالة والكشافة بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة، الذي تنفذه جمعية الكشافة العربية السعودية ، خِدْمات ميدانية مميزة من خلال تكثيف جهودهم ونشاطهم التطوعي ومهامهم الإنسانية النبيلة في خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، في إتمام مهام خِدْمات الإرشاد للحجاج من زوار المدينة المنورة منذ انطلاق الخدمة لموسم حج هذا العام 1440هـ.وأوضح قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني، أن الجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي يؤدون مهامهم الإرشادية بفاعلية كبيرة من خلال إيصال آلاف الحجاج إلى دور سكناهم وإرشاد التائهين، فضلاً عن تقديم مجموعة من الخِدْمات التطوعية الأخرى لضيوف الرحمن وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن طرق إرشاد الحجاج من الكشافين تتعدد إما بالإرشاد بالتوجيه، أو بالإيصال لمقرات السكن بتوجيه قادة الكشافة الميدانيين بمواقع الخدمة.وأفاد الجهني أن جميع المشاركين في المعسكر يقومون بإصدار إحصائية متكاملة نهاية كل يوم لجميع الخِدْمات التي يقدّمها أفراد الكشافة والجوالة متضمنة أعداد الحجاج الذين تم تقديم كامل الخدمة لهم ويشمل ذلك إرشاد التائهين من كبار السن والأطفال وخِدْماتهم بالمراكز الصحية والمستشفيات وتوزيع الكتيبات التوعوية، وكذلك خدمة التوصيل للحجاج من كبار السن بالعربات المدفوعة باليدين وعربات القولف إلى جانب تنظيم حركة سير العابرين والمشاة من المسجد النبوي وإليه من الحجاج، ويشمل ذلك الجولات التفتيشية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة.// انتهى //11:32ت م0039

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / خِدْمات ميدانية مميزة يقدمها كشافة المدينة المنورة لآلاف الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.