السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده



جدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

// انتهى //

11:32ت م

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جدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.// انتهى //11:32ت م0037

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