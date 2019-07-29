شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهد السلمي، خالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة الكريمة في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز. وقال رئيس البرلمان العربي: "اسأل الله للفقيد الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته".

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