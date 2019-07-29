السعودية | مستشفى الإيمان العام يحصل على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( سباهي)

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حصل مستشفى الإيمان العام بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» ، وتمكن المستشفى بحمد الله من اجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة .

وبين مدير مستشفى الإيمان العام الأستاذ عادل الغامدي أن هذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة للمستشفى ومنسوبيه في سبيل تقديم خدمة صحية متميزة ذات جودة عالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها.

وأكد الغامدي أن هذا الاعتماد جاء نتيجة الجهود المتميزة التي قام بها كافة منسوبي المستشفى في تطبيق المعايير وتقديم رعاية طبية متميزة تكللت ولله الحمد بالنجاح ، حاثاً الجميع على ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في خدمة المرضى والمراجعين .

وهنأ مدير المستشفى منسوبي المستشفى على ما قاموا به من جهد كبير لتحقيق هذا الاعتماد الذي يعتبر دافعاً للتميز والإبداع في مسيرة عملهم .