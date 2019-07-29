663 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى الأحد، 663 ألفا و162 حاجا، بحسب الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة في المدينة المنورة.

وأوضحت الإحصائية أن 494 ألفا و907 حجاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة، الأحد، 168 ألفا و223 حاجا.

وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من خارج المملكة العربية السعودية، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، 997 ألفا و846 حاجا، بحسب إحصائية المديرية العامة للجوازات في السعودية، منذ بدء القدوم حتى السبت.

وأوضحت المديرية أن عدد الحجاج المقبلين جوا بلغ 943 ألفا و410، بينما أتى إلى البقاع المقدسة عن طريق البر 440 ألفا و78 وعبر البحر 10 آلاف و358 حاجا، بزيادة 98 ألفا و500 شخص، ما يعادل 11%، عن الفترة نفسها من العام الماضي.