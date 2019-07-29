كيف حققت المملكة أكثر من هدف بسعودة السياحة؟

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

علقت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، على قرار وزارة العمل بمنع توظيف الأجانب في بعض المهن الخاصة بمجالات الضيافة والسياحة خلال الفترة المقبلة.

وأبرزت وكالة الأنباء الأمريكية القرار الذي صدر عن وزارة العمل، يوم الجمعة، والذي كشف عن خطط المملكة لسعودة بعض المواقع الوظيفية في قطاعات السياحة والضيافة بحلول نهاية العام، ومن ثم حظر توظيف العمال الأجانب في هذه الوظائف.

أهداف متنوعة

وأوضحت بلومبرج أن القرار الذي سيتم تطبيقه مع نهاية العام الجاري، على المنتجعات والفنادق التي حصلت على تصنيف 3 نجوم أو أعلى، والشقق الفندقية التي حصلت على تصنيف أربع نجوم أو أعلى، يحقق للمملكة عدداً من الأهداف.

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وقالت: “في الوقت الذي تحاول فيه المملكة تطوير صناعة السياحة الناشئة لديها، فإنها تتصدى أيضًا للبطالة بين المواطنين، والتي بلغت حوالي 13٪ العام الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن مثل هذه السياسات ضرورية لتوفير وظائف للسعوديين، خاصة في ظل الأهداف الواضحة لتوفير مزيد من الوظائف في سوق العمل بالمملكة.

سعودة الوظائف

وتمثل الضيافة أحدث قطاع يُطبق عليه سياسات “السعودة”، والتي تدعو إلى استبدال الأجانب الذين يسيطرون على أجزاء كثيرة من القطاع الخاص، وبالأخص في وظائف ذوي الياقات الزرقاء والخدمات.

وحسب القرار ستتراوح المناصب التي يجب شغلها من قبل السعوديين بدءاً من مكاتب الاستقبال إلى الإدارة، حيث أكدت الوزارة في البيان أن من بين الاستثناءات السائقين والبوابين والحمالين، فيما ستكون بعض الوظائف الأخرى مثل مضيف المطعم ومشرف النادي الصحي حكرًا على السعوديين.