بومبيو: إيران تخشى سماع شعبها للحقيقة

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، رفض طهران لعرضه السفر إلى إيران ومخاطبة الشعب الإيراني مباشرة.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: “عرضت مؤخراً السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني، ولم يقبل النظام هناك عرضي هذا”.

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وأضاف في تغريدة ثانية: “نحن لا نخشى من قدوم جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إلى أميركا حيث يتمتع بحق التحدث بحرية. هل واقع نظام خامنئي (المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي) سيئ للغاية لدرجة أنه لا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران؟ ماذا لو سمع شعبه الحقيقة، غير منقحة، وغير مختصرة”.

وكان بومبيو قد أكد في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، استعداده للذهاب إلى العاصمة الإيرانية ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده، مضيفاً :”بالتأكيد، لو تلقيت دعوة، سوف يكون من دواعي سعادتي أن أكون هناك … إنني أحب أن أنتهز فرصة كي أكون هناك، ليس بدافع الدعاية، وإنما لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم وكيفية إلحاقها الضرر بإيران”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، يوم أمس (الأحد)، رداً على طلب بومبيو: “يمكن لمراسلتنا مرضية هاشمي، إجراء مقابلة مع بومبيو وبإمكانه الإفصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر”.

وكان قد جرى احتجاز هاشمي، الصحافية والمذيعة بقناة “برس تي في” الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة لعدة أيام مطلع العام الجاري، دون توجيه اتهامات لها.