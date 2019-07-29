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تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة

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2019-07-29

تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة

متابعات الخليج 365 - الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والمخواة, والمندق, وقلوة, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.





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