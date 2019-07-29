الارشيف / اخبار السعوديه

التخصصات الصحية تحدد موعد بدء القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم التخصصات الصحية تحدد موعد بدء القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-29

التخصصات الصحية تحدد موعد بدء القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة للتخصصات الصحية، أن المنشآت الصحية المعتمدة لبرنامج دبلوم الدراسات العُليا السعودي ستفتح لديها باب القبول للالتحاق بالبرنامج بداية شهر أغسطس 2019م، منوهة إلى أنه يمكن زيارة موقع الهيئة للتعرف على المراكز المعتمدة للبرنامج.

Advertisements

ويعد برنامج دبلوم الدراسات العليا من البرامج التي أنشأتها الهيئة لتكون مساراً جديداً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بمسمّى “دبلوم الدراسات العليا السعودي ” الذي يؤهّل إلى درجة نائب/أخصائي أوّل في التخصّص بعد إكمال الخبرات النظامية.

يذكر أن البرنامج يحقق عددا من الأهداف أبرزها: زيادة الطاقة الاستيعابيّة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصيّة بالمملكة من خلال طرح مسار جديد، وإتاحة المجال أمام القطاعات الصحيّة الحكوميّة والخاصّة بالمملكة لتأهيل منسوبيها علمياً ومهنياً، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحيّة المقدّمة في القطاع الصحّي الحكومي والخاصّ بالمملكة بزيادة عدد الممارسين الصحيين المؤهّلين .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التخصصات الصحية تحدد موعد بدء القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا