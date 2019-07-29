شكرا لقرائتكم السفارة في الفلبين لـ المواطنين: احذروا هذا المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-29 السفارة في الفلبين لـ المواطنين: احذروا هذا المرض متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت سفارة خادم الحرمين لدى الفلبين، جميع المواطنين من انتشار مرض حمّى الضنك هناك. وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، “تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة”. Advertisements ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف الموضحة بالأسفل في حالة الطوارئ.









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