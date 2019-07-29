ميليشيا الحوثي تخطف 5 نساء في البيضاء

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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ونقل موقع سبتمبر التابع للجيش اليمني، عن شهود عيان أن عناصر الميليشيا خطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهنّ بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.

وبحسب الشهود فإن عناصر الميليشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.