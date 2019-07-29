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2019-07-29 صورة تاريخية من زيارة الملك فهد إلى البيت الأبيض متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة تاريخية لزيارة سابقة للملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، للبيت الأبيض في واشنطن عاصمة الولايات المحتدة قبل 45 عاماً. Advertisements وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1974 (1394 هـ)، الملك فهد يقف في حديقة البيت الأبيض وإلى يساره يقف الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت ريتشارد نيكسون، وإلى يمينه وزير الخارجية وقتها هنري كيسنجر.









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