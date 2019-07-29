عروض هايبر بنده من 28 إلى 31 يوليو بنصف السعر

ما زالت عروض هايبر بنده مستمرة حيث أنها تطرح عروض خلال الأسبوع ولمدة يومين أو ثلاثة، بالإضافة للعرض الأسبوعي، حيث تعمد شركة التجزئة ذات السمعة الطيبة في المملكة العربية السعودية إلى طرح تخفيضات على بعض المنتجات التي شهدت إقبالاً على الشراء من عملاءها خلال الفترة الماضية، وهذا العرض الذي بدأ أمس الأحد ويستمر حتى الأربعاء 31 يوليو شمل عدة سلع على رأسها غلاية إمجوي بتخفيض يصل إلى 50% حيث انخفض سعرها من 78 إلى 39 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده خلال 3 أيام

هذا بالإضافة إلى قلاية جيباس سعة 2.6 لتر بنصف السعر أيضًا حيث تم تخفيض قيمتها السعرية من 339 إلى 169 ريال سعودي، ومن نفس العلامة التجارية كان الفرن الكهربائي سعة 60 لتر، وتحت شعار آخر مختلف عن نصف السعر وبتخفيض بلغ قيمته 100 ريال، ولم تنسى عروض هايبر بنده المكانس الكهربائية، فكانت مكنسة هيتاشي المعروفة بجودتها وبأسعارها الجيدة بقدرة 1600 وات، وبسعر 199 ريال وكذلك بتوفير 100 ريال سعودي ويمكنكم مطالعة العروض من خلال الصور.

Advertisements

يمكنكم مطالعة عروض هايبر بنده الأسبوعية من هنا