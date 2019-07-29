، شاهد .. صراصير وقوارض ترافق مرضى "طوارئ الدرب" ومطالب بتحقيق عاجل ،

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رصد مصدر لـ "الخليج 365"، انتشار الصراصير والقوارض داخل طوارئ مستشفى الدرب العام، فيما تذمّر مرضى من سوء مستوى النظافة في طوارئ المستشفى، مطالبين بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتسبّب في ظهور مثل هذا الحال.
وقال المصدر: "رصدت قوارض وصراصير تجاور المرضى وتتنقل من حول أسرّتهم، كما أننا شهدنا مريضة ترقد على بلاط المستشفى لعدم وجود أسرّة وفُوجئت بالصراصير؛ ما اضطرها إلى القيام والبحث عن موقع آمن للجلوس عليه بعيداً عن الصراصير"، مطالباً بفتح تحقيق مع المسؤول عمّا يحدث في المستشفى الذي يعد أحد أقدم مستشفيات جازان عمراً.
من جهتها، عرضت "الخليج 365"، الموضوع على المتحدث الرسمي باسم "الصحة" في جازان محمد دراج؛ فقال: "لم ترد أيّ ملاحظات خلال الفترة الحالية لإدارة المستشفى أو عن طريق الرقم (٩٣٧) أو من خلال إدارة تجربة المريض بخصوص وجود حشرات أو قوارض، مع العلم أن الشركة المشغّلة للمستشفى حالياً تقوم بأعمال الرش حسبما نص عليه العقد وتم إنذار شركة سابقة واستبعادها قبل أشهر عدة لوجود بعض القصور عليها في قسم الطوارئ".
شاهد .. صراصير وقوارض ترافق مرضى "طوارئ الدرب" ومطالب بتحقيق عاجلمحمد المواسي الخليج 365 2019-07-29
رصد مصدر لـ "الخليج 365"، انتشار الصراصير والقوارض داخل طوارئ مستشفى الدرب العام، فيما تذمّر مرضى من سوء مستوى النظافة في طوارئ المستشفى، مطالبين بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتسبّب في ظهور مثل هذا الحال.
وقال المصدر: "رصدت قوارض وصراصير تجاور المرضى وتتنقل من حول أسرّتهم، كما أننا شهدنا مريضة ترقد على بلاط المستشفى لعدم وجود أسرّة وفُوجئت بالصراصير؛ ما اضطرها إلى القيام والبحث عن موقع آمن للجلوس عليه بعيداً عن الصراصير"، مطالباً بفتح تحقيق مع المسؤول عمّا يحدث في المستشفى الذي يعد أحد أقدم مستشفيات جازان عمراً.
من جهتها، عرضت "الخليج 365"، الموضوع على المتحدث الرسمي باسم "الصحة" في جازان محمد دراج؛ فقال: "لم ترد أيّ ملاحظات خلال الفترة الحالية لإدارة المستشفى أو عن طريق الرقم (٩٣٧) أو من خلال إدارة تجربة المريض بخصوص وجود حشرات أو قوارض، مع العلم أن الشركة المشغّلة للمستشفى حالياً تقوم بأعمال الرش حسبما نص عليه العقد وتم إنذار شركة سابقة واستبعادها قبل أشهر عدة لوجود بعض القصور عليها في قسم الطوارئ".
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
11:45 AM
تتنقل بين الأسرّة .. و"الصحة": استبعدنا الشركة السابقة بعد إنذارها ولا بلاغات جديدة
رصد مصدر لـ "الخليج 365"، انتشار الصراصير والقوارض داخل طوارئ مستشفى الدرب العام، فيما تذمّر مرضى من سوء مستوى النظافة في طوارئ المستشفى، مطالبين بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتسبّب في ظهور مثل هذا الحال.
وقال المصدر: "رصدت قوارض وصراصير تجاور المرضى وتتنقل من حول أسرّتهم، كما أننا شهدنا مريضة ترقد على بلاط المستشفى لعدم وجود أسرّة وفُوجئت بالصراصير؛ ما اضطرها إلى القيام والبحث عن موقع آمن للجلوس عليه بعيداً عن الصراصير"، مطالباً بفتح تحقيق مع المسؤول عمّا يحدث في المستشفى الذي يعد أحد أقدم مستشفيات جازان عمراً.
من جهتها، عرضت "الخليج 365"، الموضوع على المتحدث الرسمي باسم "الصحة" في جازان محمد دراج؛ فقال: "لم ترد أيّ ملاحظات خلال الفترة الحالية لإدارة المستشفى أو عن طريق الرقم (٩٣٧) أو من خلال إدارة تجربة المريض بخصوص وجود حشرات أو قوارض، مع العلم أن الشركة المشغّلة للمستشفى حالياً تقوم بأعمال الرش حسبما نص عليه العقد وتم إنذار شركة سابقة واستبعادها قبل أشهر عدة لوجود بعض القصور عليها في قسم الطوارئ".
، شاهد .. صراصير وقوارض ترافق مرضى "طوارئ الدرب" ومطالب بتحقيق عاجل ،
المصدر : الخليج 365
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