محمد بن مسعود - الدمام - نعى أبناء المرحوم إبراهيم ناصر الخرجي شقيقتهم المرحومة بإذن الله حصة إبراهيم الخرجي تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "الخليج 365" تقدم واجب العزاء لأبناء الخرجي وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبناء الخرجي ينعون شقيقتهم "حصة" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-29 نعى أبناء المرحوم إبراهيم ناصر الخرجي شقيقتهم المرحومة بإذن الله حصة إبراهيم الخرجي تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "الخليج 365" تقدم واجب العزاء لأبناء الخرجي وإنا لله وإنا إليه راجعون. Advertisements 29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 10:59 AM نعى أبناء المرحوم إبراهيم ناصر الخرجي شقيقتهم المرحومة بإذن الله حصة إبراهيم الخرجي تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "الخليج 365" تقدم واجب العزاء لأبناء الخرجي وإنا لله وإنا إليه راجعون. ، أبناء الخرجي ينعون شقيقتهم "حصة" ،

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