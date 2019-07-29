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رفضت بريطانيا فكرة تبادل الناقلات في أزمتها مع إيران، مشدّدة على لسان وزير الخارجية الجديد دومينيك راب؛ على أنه يجب الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها طهران.
وأضاف راب؛ اليوم الإثنين، بحسب ما نشرته "روسيا اليوم"، أن المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، تحظى بدعم أمريكي.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 11:13 AM
"راب": مبادرة التحالف الأوروبي لحماية الملاحة تحظى بدعم أمريكي
رفضت بريطانيا فكرة تبادل الناقلات في أزمتها مع إيران، مشدّدة على لسان وزير الخارجية الجديد دومينيك راب؛ على أنه يجب الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها طهران.
وأضاف راب؛ اليوم الإثنين، بحسب ما نشرته "روسيا اليوم"، أن المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، تحظى بدعم أمريكي.
، "بريطانيا": لا مجال لتبادل الناقلات .. وعلى إيران الإفراج عن ناقلة النفط ،
المصدر : الخليج 365
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