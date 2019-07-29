تلفزيون إسرائيلي يكشف الخاسر الأكبر من صفقة القرن

اعتبر تلفزيون إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الأردن هو "الخاسر الأكبر" في الشرق الأوسط، من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والتي تعرف إعلاميا باسم " صفقة القرن ".

وذكر تلفزيون (i24news) أن الجولة المرتقبة لصهر الرئيس الأمريكي جارد كوشنر إلى الشرق الأوسط، "جددت مخاوف الأردنيين الرافضين لـ"صفقة القرن"؛ بين إسرائيل والفلسطينيين، خشية أن تدفع المملكة الثمن الأكبر، وأن تصبح وطنا بديلا للفلسطينيين".

وبحسب التلفزيون، يعود كوشنر إلى المنطقة في أواخر تموز/ يوليو الحالي، "في إطار جولة جديدة تهدف الى الدفع قدما بخطته التي لم يكشف بعد عن تفاصيلها، كما يستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور، في ظل الرفض الواسع لها".

ولفت إلى أن "المخاوف والرفض يستند إلى مجرد تسريبات عن الخطة، مما يؤكد أنها لن تأتي على ذكر حل الدولتين، وإلى سياسة الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب الذي اعترف ب القدس عاصمة لإسرائيل خارجا عن إجماع الرؤساء الأمريكيين السابقين".

وشهد الأردن موجتين من اللجوء الفلسطيني؛ الأولى عقب عام 1948 إثر إعلان قيام "إسرائيل"، والثانية إثر حرب حزيران/ يونيو 1967، عندما كانت الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية.

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يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن، يبلغ أكثر من 2.2 مليون لاجئ.

ونبه التلفزيون الإسرائيلي إلى أن" الأردن يخشى في حال تم إسقاط حق العودة للاجئين، أن تصبح المملكة تحت ضغط طلب اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على أراضيه".

وخلال مؤتمر عقدته واشنطن في البحرين بتاريخ 25 و26 حزيران/يونيو، عرضت الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، حيث دعت إلى "جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وخلق مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، وذلك خلال عشرة أعوام".

الجانب الفلسطيني قاطع مؤتمر البحرين، ولكن الأردن شارك فيه ممثلا بأمين عام وزارة المالية الأردنية.

وزعم مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن الكشف عن "صفقة القرن" سيتم في حزيران/يونيو الماضي، وهو ما لم يحدث، ولكن قد يتم في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.