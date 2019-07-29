خادم الحرمين يتلقى برقيات تعزية من ملوك وقادة دول عربية في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -. وأعرب سمو أمير دولة الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

السلطان قابوس بن سعيد

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تعزية ومواساة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود. وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته, داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة وذوي الفقيد الصبر والسلوان.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – . وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – . وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.