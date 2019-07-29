هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقة جازان عصر اليوم الأحد، شملت فيفاء والداير والعيدابي وهروب. وفي التفاصيل، تسبَّبت الأمطار في انقطاع الكهرباء على بعض المواقع في محافظة فيفاء، فيما لا تزال تعاني أجزاء واسعة من المحافظة ضعفًا في الاتصال والإنترنت.

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كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء وضَعْف الاتصال بفيفاء بسبب الأمطار على منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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