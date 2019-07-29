السعودية اليوم / أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة عسير



أبها 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

هطلت أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير.

وشملت الأمطار خميس مشيط وأحد رفيده ة والحرجة ومتنزه الحبلة التابع لمركز الواديين ومركز طبب ومركز الربوعة بسراة عبيدة .

جعلها سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

10:39ت م

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