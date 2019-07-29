السعودية اليوم / "توظيف التعلم البنائي والتدريس المتمايز" دورتين بتعليم نجران



نجران 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، دورتين تدريبيتين، ضمن برامج التدريب الصيفي، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث.

وتناولت الدورة الأولى التي نفذتها المدربة فاطمة القحطاني بعنوان "توظيف التعلم البنائي في التدريس"، نظريات التعلم، ومفهوم التدريس البنائي والأسس التي قام عليها، ومبرراته، وتوظيفه في بيئات صفية مختلفة ودور المعلم والمتعلم في ذلك.

فيما قدمت المدربة بدرية القحطاني الدورة الثانية بعنوان "التدريس المتمايز في مناهج العلوم المطورة"، حيث عرفت بمفهوم التدريس المتمايز وعناصره وأنماطه، وممايزة المحتوى والعملية والمنهج، ومفهوم التقويم في الصف المتمايز.

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10:24ت م

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