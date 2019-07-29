السعودية اليوم / جامعة الأمير محمد بن فهد تستحدث كليات وتخصصات جديدة



الدمام 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

‏أنهت جامعة الأمير محمد بن فهد إجراءات إنشاء كلية العمارة والتصميم وكلية القانون ، كما افتتحت تخصصات العمارة والتصميم الجرافيكي وهندسة البرمجيات ،إضافة إلى ماجستير الهندسة الميكانيكية ، بدء من العام الدراسي القادم ، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتوسع النوعي في التخصصات المطلوبة لأغراض التنمية المحلية والعالمية وسعيا من الجامعة في تلبية هذه المتطلبات .

وتم تحكيم هذه التخصصات من قبل الشريك الأكاديمي للجامعة " تايك " وهو عبارة عن تجمع يضم 32 جامعة أمريكية من ولاية تكساس إذ تم مراجعة التخصصات وفق المعايير العالمية ،التي تؤهل الخريج بالعمل في مناطق مختلفة من العالم.

وتأتي هذه لإضافة استجابة لمتطلبات أسواق العمل العالمية الذي يعد السوق السعودي جزء منه ، إذ تعمل الجامعة على إعداد مخرجاتها وفق متطلبات هذا السوق العالمي لذا حرصت الجامعة على تحكيم هذه البرامج والتخصصات من مؤسسات عالمية ولها ارتباطات بجامعات عالمية مرموقه.

كما تعمل الجامعة في الوقت الراهن على دراسة استحداث تخصصات وبرامج جديدة تتماشى مع المتغيرات السريعة ،التي يشهدها العالم ومتطلبات التنمية المحلية ، ومن أهم هذه المجالات هي الذكاء الصناعي، الأمن السيبراني، الاستدامة وغيرها.

واتخذت الجامعة الإجراءات التي تكفل آلية التنفيذ حيث جرى التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أكفاء يتمتعون بخبرات عالمية لتدريس مقررات هذه التخصصات ، كما أُعدت القاعات الدراسية اللازمة لذلك.

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10:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.