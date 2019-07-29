المرور يحذر من هذه المخالفة

2019-07-29

الموطن - الرياض

أكد المرور السعودي أن عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات والحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها، مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

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وأوضح المرور، في إنفوجرافيك توعوي، أن هذه المخالفة المرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (4)، والتي تقضي بتغريم المخالف مبلغاً مالياً لا يقل عن 500 ريال ولا يزيد على 900 ريال.